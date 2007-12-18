Проспект Леніна перейменують у проспект Леннона

Харків. 18 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові активісти обласної організації партії «Реформи і Порядок» (Блок Юлії ТИМОШЕНКО) планують провести громадську акцію з перейменування проспекту Леніна у «проспект Леннона».

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної парторганізації ПРП Іван ВАРЧЕНКО.

За його словами, проведення символічної акції викликане необхідністю виконати Указ Президента України про усунення символів тоталітарної системи.

«Лише у самому Харкові близько ста вулиць носять імена людей, які були уособленням тоталітаризму, ще стоять пам’ятники декому з вождів, зокрема, їхніми іменами названі райони міста», - сказав І.ВАРЧЕНКО.

«Залишити все без змін, - додав політик, - це й надалі продовжувати розтління свідомості суспільства, здорові сили якого намагаються будь-що скинути пута минулого».

Активісти підготували спеціальні таблички, повідомив він, а в ході акції буде проведене опитування харків’ян щодо їхнього ставлення до проблеми.