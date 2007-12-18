Фельдман на 20% знизить тарифи на комунальні послуги

Київ. 18 грудня. УНІАН. У Верховній Раді зареєстрований проект закону про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» (щодо зменшення вартості комунальних послуг для населення).

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, ініціатором законопроекту є народний депутат, член фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

У прес-службі депутата УНІАН повідомили, що законопроектом передбачається скасування сплати ПДВ при оплаті комунальних послуг для населення, що приведе до їх 20%-ного здешевлення.

У повідомленні наголошується, що, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, в умовах зростання цін на енергоносії, які є базовою складовою комунальних послуг, існує загроза підвищення рівня соціальної напруги. Зняття ж фінансового навантаження для населення при оплаті комунальних послуг в таких умовах можливо лише шляхом скасування 20%-ї ставки ПДВ.

«Держава не повинна вирішувати свої проблеми, зокрема й проблему подорожчання газу, за рахунок населення. Замість того, щоб доводити людей до крайньої бідності і відчаю, слід працювати над підвищенням якості їх життя. Зменшення вартості послуг ЖКГ на 20% - це той мінімум, який ми можемо зробити для народу і без шкоди для держави, тому і з`явився відповідний проект закону», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому в повідомленні сказано, що прийняття цього закону не спричинить внесення змін до інших законів України і не вимагає фінансових витрат з державного бюджету України.