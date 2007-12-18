На пл.Свободи відкриють каток

Харків. 18 грудня. УНІАН. Льодовий каток буде відкрито на пл.Свободи в Харкові 26 грудня.

Про це повідомила журналістам начальник управління культури Харківської міськради Світлана Бабицька.

За її словами, цього року каток споруджується для теплої зими. Управління проаналізувало всі зауваження щодо якості торішнього катка, і, як зазначила С.Бабицька, цього року льодове покриття буде якіснішим. Планується, що каток працюватиме до 8 березня 2008 р. З 9.00 до 11.00 щодня діти до 14 років зможуть кататися безкоштовно.