50-річний чоловік намагався викинутися з вікна гуртожитку
19:46, 18 грудня 2007Харьків
0
Врятували співробітники МНС
Харків. 18 грудня. УНІАН. Рятувальники не дали 50-річному чоловікові викинутися з вікна. Інцидент відбувся сьогодні опівдні в гуртожитку заводу імені Малишева.
Як повідомляє "МедіаПорт", один з жителів будинку закрився в своїй квартирі на шостому поверсі і погрожував покінчити життя самогубством. Рятувальники встановили висувні автосходи на вікно, щоб чоловік не зміг його відкрити.
У результаті, рятувальникам вдалося умовити його не здійснювати самогубство, чоловіка забрала швидка допомога.
За даними прес-служби МНС, кілька днів тому чоловіка виписали з психіатричної лікарні. Перед спробою самогубства він розрубав сокирою каналізаційну трубу і викинув з вікна візок, що стояв у коридорі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter