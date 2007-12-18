50-річний чоловік намагався викинутися з вікна гуртожитку

Харків. 18 грудня. УНІАН. Рятувальники не дали 50-річному чоловікові викинутися з вікна. Інцидент відбувся сьогодні опівдні в гуртожитку заводу імені Малишева.

Як повідомляє "МедіаПорт", один з жителів будинку закрився в своїй квартирі на шостому поверсі і погрожував покінчити життя самогубством. Рятувальники встановили висувні автосходи на вікно, щоб чоловік не зміг його відкрити.

У результаті, рятувальникам вдалося умовити його не здійснювати самогубство, чоловіка забрала швидка допомога.

За даними прес-служби МНС, кілька днів тому чоловіка виписали з психіатричної лікарні. Перед спробою самогубства він розрубав сокирою каналізаційну трубу і викинув з вікна візок, що стояв у коридорі.