У Харкові з’явився «проспект Леннона»

Харків. 18 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові пройшла громадська акція з перейменування однієї з головних магістралей міста – проспекту Леніна на проспект Леннона.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході символічної акції представники обласної організації партії «Реформи і Порядок» (Блок Юлії ТИМОШЕНКО) у присутності мешканців вулиці змінили напис на табличках будинку №22 проспекту Леніна, наклеївши на них нову назву «проспект Леннона» з портретами на табелі відомого співака.

За словами організаторів акції, таким чином започатковано процес перейменування топонімічних назв, пов’язних з тоталітарним минулим.

Коментуючи подію, голова обласної організації ПРП Іван ВАРЧЕНКО сказав журналістам, що цей захід покликаний нагадати представникам місцевого самоврядування про необхідність реалізації державної програми з позбавлення населених пунктів символів тоталітаризму. Він зазначив, що лише у Харкові таких назв понад сто.

«Водночас, - сказав політик, - досі не вшановані харків’яни, які не пролитими ріками крові, а звитяжною працею на користь Харкова та України закарбували в історії свої імена – Дмитро Багалій, Гнат Хоткевич, Микола Хвильовий, Іван Багряний, Дмитро Яворницький та десятки інших».

На думку організаторів, назва проспекту іменем Леннона своєю співзвучністю та неконфліктністю дозволить «пом’якшити» для особливо консервативної частини харків’ян процес звикання до нових назв.

«Зрештою, суспільство все більше схиляється до цінностей, проголошених «Бітлз», зокрема, Джоном Ленноном, - «Все, що нам потрібно, це любов», а не до проголошених вождем світового пролетаріату гасел безперервної революції та кривавого терору», - зазначив І.ВАРЧЕНКО.