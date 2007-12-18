Вакарчук збирає гроші на подарунки дітям

Харків. 18 грудня. УНІАН. У Харкові розпочався благодійний концерт за участі гурту «Океан Ельзи».

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини на сцені виставкового центру «Радмір Експохол» виступає лідер гурту Святослав ВАКАРЧУК.

Концерт присвячений Дню Святого Миколая і проходить в рамках акції «Подаруй мрію дітям».

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Людмила БЄЛОВА повідомила кореспонденту УНІАН, що зібрані кошти підуть на подарунки до свята Святого Миколая дітям-сиротам, дітям з особливими потребами та дітям з багатодітних родин.

За її словами, після концерту С.ВАКАРЧУК відвідає інтернат для дітей-сиріт у Люботині і особисто вручить малечі подарунки.