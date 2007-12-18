На Новий рік - дощ

Харків. 18 грудня. УНІАН. Дощ зі снігом очікується в Харкові в новорічну ніч.

Про це повідомляє обласний центр гідрометеорології з посиланням на колег із США (потужності вітчизняної метеорології не дозволяють давати настільки довгострокові прогнози).

Температура повітря у Харкові вночі 1 січня 2008 р. становитиме + 1 град.

Утім, такі прогнози змінюються кожну добу. Наприклад, 17 грудня американці прогнозували у Харкові в новорічну ніч невеликий мороз.