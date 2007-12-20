«Ростсільмаш» придивляється до ХТЗ

Харків. 20 грудня. УНІАН. Російська компанія «Ростсільмаш» зацікавлена в інвестуванні виробництва сільгосптехніки в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході засідання ради російських стратегічних інвесторів в Україні заявив генеральний директор ВАТ «Ростсільмаш» Вадим КОВРИЖКІН.

За його словами, одним із варіантів для інвестування міг би стати Харківський тракторний завод.

«Але нам необхідно розуміти, хто є його власником - Україна повинна чітко визначитися з власником цього підприємства. Ми кілька разів намагалися знайти в Україні предмети для інвестування, але, на жаль, поки що їх немає», - сказав В.КОВРИЖКІН і додав: «Якби ми могли будувати комбайни в Україні, а не привозити їх з Росії, для всіх було б тільки краще».

Він також нагадав, що український уряд з 1995 року має перед «Ростсільмашем» заборгованість в обсязі 13,5 млн. дол. за поставлену в Україну сільгосптехніку.

«Тоді ми поставили техніку під гарантії держави, але нам, як і раніше, винні гроші. Про яке стратегічне партнерство після цього може йти мова», - зауважив В.КОВРИЖКІН.

Разом із тим, він повідомив, що в поточному році ВАТ «Ростсільмаш» поставило за замовленням українських компаній 442 комбайни.

«Крім того, ми поставили комплектуючі і запчастини, загальна вартість поставок у 2007 році становить порядка 42 млн. дол.», - повідомив гендиректор «Ростсільмашу».

На його думку, місткість українського ринку комбайнів для «Ростсільмашу» становить порядка 600 комбайнів на рік, або 60 млн. дол.

«На сьогодні частка «Ростсельмашу» на українському ринку комбайнів становить 60%», - підсумував В.КОВРИЖКІН.