Готується книга про політрепресії на Харківщині у 80-х рр. XX ст.

Харків. 21 грудня. УНІАН. Видавнича група "Політичні репресії в новітній історії України" заявила про підготовку до друку книги про політичні репресії на Харківщині на початку 80-х рр. ХХ століття, про людей, що постраждали від діяльності Комітету державної безпеки (КДБ) колишнього СРСР.

Як передає агенція SQ, про це повідомляється на сайті Харківської облради.

Видавнича група звернулася до рідних, друзів, знайомих репресованих з проханням надати документи, свідоцтва, копії судових рішень, спогади і будь-які інші матеріали, які "допоможуть відновити історичну справедливість".

Раніше голова облради Василь Салигін ініціював включення до порядку денного сесії облради, запланованої на 26 грудня, питання про реабілітацію видатних громадських діячів Харківщини, які на початку 80-х рр. XX в. постраждали від переслідувань і політичних репресій з боку КДБ. Зокрема, В.Салигін планує внести пропозицію надати (посмертно) звання "Почесний громадянин Харківської області" Генріху Алтуняну та Євгену Анцупову.