Богословська про тітку з косою

Харків. 28 грудня. УНІАН. Представник Партії регіонів харків`янка Інна Богословська від Нового року чекає, що країна нарешті одужає від хвороби, яку можна назвати очікуванням «халявного» щастяэ

Про це повідомляє сайт Партії регіонів.

«На превеликий жаль, потік популізму, яким «залили» країну за останні три роки, дійшов до абсурду під час цієї виборчої кампанії. Ми зараз почнемо пожинати плоди цього абсурду, особливо в двох темах, які стали «темами дня». Це перехід на професійну армію з 1 січня і виплата заощаджень «Ощадбанку». І економіка, і безпека країни від цього, безумовно, страждатимуть», - упевнена вона.

На думку депутата-регіонала, людей весь час годують казками, що їм нічого не треба: не треба працювати, не треба вчитися, не треба прагнути, не треба напружуватися. «Прийде добра тітка з косою, і все за них повирішує», - сказала, зокрема, Інна Богословська.

«Я дуже сподіваюся, що наступний рік буде роком одужання країни від важкої хвороби «халявщини», - підкреслила депутат.