У Високому зафіксована спроба втручання в роботу газової системи

Харків. 2 січня. УНІАН. Друга спроба втручання в роботу газової системи зафіксована в Харківському районі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Олега ШАПОВАЛОВА, 2 січня в 0 год. 40 хв. в районі селища Високий невідомими особами було зірвано захисний пристрій і закрита засувка газопроводу високого тиску. На газорозподільному пункті спрацювала автоматика безпеки.

В результаті від газопостачання було відключено 1200 абонентів і припинена подача природного газу в дві котельні селища.

Фахівцями ВАТ «Харківгаз» сьогодні до 8-ї години ранку було виконано всі необхідні підготовчі роботи. У 08.00 поданий газ у котельні, що забезпечило подачу тепла в селище Високий.

Правоохоронними органами за фактом несанкціонованого втручання в роботу газової системи ведеться слідство.

ВАТ «Харківгаз» звертається до жителів селища Високий з проханням сприяти у встановленні осіб, які винні в даній аварії.

За інформацією головного інженера ВАТ «Харківгаз» Олександра МАКАРЕНКА, сьогодні на 12.15 аварія у с. Високий ліквідована.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій ОДА, 31 грудня подібне втручання в роботу газової системи сталося в селі Покотилівка Харківського району. В результаті понад 6 годин залишалися без газу 1700 абонентів та 7 котелень.