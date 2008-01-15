З Києва до Харкова дістатися буде легше

Харків. 15 січня. УНІАН. "Укрзалізниця" запровадила два додаткові потяги між Харковом і Києвом.

Про це повідомляє офіційний сайт "Південної залізниці".

Потяг №209 відбуває з Харкова 18 і 25 січня о 20.05 і прибуває до Києва 19 і 26 січня о 5.08. У зворотній рейс - з Києва до Харкова - він відправиться 19 і 26 січня о 17.20 і прибуде до Харкова відповідно 20 і 27 січня о 4.03.

Відправлення з Харкова потягу №279 заплановане на 20 і 27 січня о 19.22 з прибуттям до Києва вранці наступного дня - о 4.29. О 10.45 цей потяг відправиться до Харкова, прибуття - о 19.34.

Зупинки потягів передбачені на станціях Люботин, Полтава-Київська, Миргород, Лубни та Гребінка.