Облрада ухвалила бюджет на 2008 рік
Оновлена інформація
Харків. 15 січня. УНІАН. Сьогодні Харківська облрада ухвалила бюджет області на 2008 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, загальний обсяг доходів обласного бюджету цього року становитиме 2 695 291 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету затверджений у сумі 2 486 476,1 тис. грн., спеціального фонду – 208814,9 тис. грн., зокрема бюджет розвитку – 42 510 тис. грн.. Розмір резервного фонду обласного бюджету визначений у сумі 3 000 тис. грн.
За прогнозами Головного управління фінансів облдержадміністрації, у прибуткову частку загального фонду обласного бюджету надійдуть податки з доходів фізичних осіб у обсязі 593 977,2 тис. грн., від плати за землю – 82 000 тис. грн., від плати за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновою продукцією – 29 320 тис. грн.
Основними джерелами доходів до спецфонду обласного бюджету передбачаються власні доходи бюджетних установ на загальну суму 47 954,4 тис. грн., податки з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 26 000 тис. грн., надходження від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, – 42 500 тис. грн., збір за забруднення навколишнього середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища – 10 164 тис. грн. та інші джерела.
Даним рішенням депутати утвердили перелік захищених статей витрат загального фонду обласного бюджету, в економічну структуру яких входять: оплата працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а також трансферти населенню і місцевим бюджетам.
У розрахунках з нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ врахована мінімальна зарплата з 1 січня 2008 р. – 515 грн., з 1 квітня – 525 грн., з 1 жовтня – 545 грн. і з 1 грудня – 605 грн. на місяць.
Загальний обсяг витрат - також 2,695 млрд. грн.
За словами начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації Сергій ОВСЯННИКОВА, бюджет області на 2008 р. має соціальну спрямованість - понад 80 % витрат спрямовані на соціально-культурну сферу, виплату пільг і субсидій.
Із суми субвенцій з державного бюджету (1,42 млрд. грн.), зокрема, планується виділити: на надання пільг і субсидій населенню – 477,3 млн. грн., на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам дитинства і дітям-інвалідам – 632,7 млн. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, а також на фінансування приймальних сімей і дитячих будинків сімейного типу – 3,934 млн. грн. Крім того, міський бюджет Харкова отримає 74,6 млн. грн. на розвиток мережі метрополітену і 15 млн. грн. – на придбання вагонів для тролейбусів і трамваїв.