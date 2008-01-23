Фельдман засудив відміну соціальних пільг сім’ям загиблих афганців

Харків. 24 січня. УНІАН. У середу на засіданні Харківської міськради було відмінено дію соціальної норми, введеної в 2002 році, згідно з якою сім`ям загиблих воїнів-афганців була надана 50% пільга на оплату житлово-комунальних послуг.

Як зазначає в публікації кореспондент газети «Время», це нововведення торкнеться понад 130 сімей, що проживають у Харкові. Відповідна стаття витрат міського бюджету щороку становить трохи більше 230 тис. грн.

Народний депутат України, керівник Харківської міської організації БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, коментуючи рішення міської влади, назвав його «ганьбою для Харкова».

«Коли у місті, дай Бог, зміниться влада і управляти Харковом буде нормальна професійна команда, соціальні пільги будуть відновлені. Якщо міськрада не усвідомить своєї помилки і не відмінить сьогоднішнього рішення, я готовий підтримати сім`ї пільговиків з бюджету свого благодійного фонду», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.