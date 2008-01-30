Харківський Турнір 1000 команд додав Україні п`яту зірку

Харків. 30 січня. УНІАН. Сьогодні на засіданні Виконкому Європейського футбольного союзу (УЄФА) в Загребі Україні присуджено п’ятизірковий статус у рамках Хартії масового футболу.

Про це УНІАН повідомили в Інформ-службі ФФУ.

Національні асоціації, що приєднуються до Хартії, отримують одну зірку, після чого їм нараховуються додаткові зірки за розвиток масового й дитячо-юнацького футболу. Асоціація може набрати до семи зірок, що свідчитиме про поглиблений підхід до політики розвитку масового футболу. Досі найвищий рейтинг мали «п’ятизіркові» Англія, Німеччина, Нідерланди, Шотландія та Норвегія. Разом із Україною до них приєдналася Фінляндія. Чотири зірки присуджено Данії. По одній мають Росія, Швейцарія, Ірландія та Північна Ірландія, Уельс і Мальта.

Повідомляється, що Виконком УЄФА прийняв Хартію в 2004 році. Україна приєдналася до неї однією з перших.

Другу зірку Федерація футболу України здобула за свої соціальні програми в масовому футболі. Це, зокрема, співробітництво з державою в рамках соціальної реабілітації через впровадження футболу у виховних колоніях для неповнолітніх засуджених; змагання для людей із розумовими вадами та обмеженими можливостями. Третя зірка віддзеркалює кількість постійних зареєстрованих учасників змагань із масового футболу − 664 тис. 433 осіб. Четверта − кількість жінок, задіяних у масовому футболі: 38 тис. 667 (5,8%).

П’яту зірку присуджено за масові футбольні заходи та прогрес у кількості учасників. УЄФА відзначає турнір «Шкіряний м’яч» для хлопчиків 10-13 років (295,084 тис. зареєстрованих учасники) та дівчаток 13-14 років (3 тис. 200), футбольний фестиваль сільських школярів − хлопчиків та дівчат 14-17 років − «Подаруймо радість дітям!» (75 тис.), а також «Турнір 1000 команд», що охоплює Харківщину (1,224 тис.). Прогрес у кількості учасників масових змагань становить 0,2% − з 1,2% від загальної кількості населення у 2003 році до 1,4% на сьогодні.