У Харкові відкрився автоцентр Ssangyong

Харків. 31 січня. УНІАН. Офіційний імпортер і ексклюзивний дистриб`ютор автомобілів Ssangyong (Корея) в Україні - компанія «КМ.-Україна» Корпорації ”АЇС” відкрила у Харкові автоцентр з продажу і техобслуговування автомобілів Ssangyong.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Корпорації ”АЇС”.

Як наголошується в повідомленні, у новому автосалоні площею 340 кв. м буде представлена вся лінійка автомобілів Ssangyong: Rexton, Kyron і Actyon.

Станція техобслуговування майданом 1200 кв. м обладнана 15 постами і 14 підйомниками. Технічні роботи забезпечують 26 кваліфікованих фахівців. Тут же функціонує і склад оригінальних запасних часток і аксесуарів. Сервісний центр щомісячно може обслуговувати до 750 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році «КМ.-Україна» через мережу своїх дилерів планує збільшити продажі автомобілів Ssangyong в 2,3 рази, у порівнянні з 2007 роком, до 4 420 автомобілів. У 2007 році компанія «КМ.-Україна» реалізувала 1 911 корейських позашляховиків Ssangyong.

В Україні Ssangyong представлений трьома моделями - класичним позашляховиком Rexton, спортивним позашляховиком Kyron і стильним молодіжним кроссовером Actyon. Сьогодні на всі автомобілі Ssangyong встановлена гарантія терміном на 3 роки або 100 тис. км. пробігу.

Довідка УНІАН. Ssangyong Motor - провідна автомобільна компанія, що проводить позашляховики в Кореї. Спеціалізація компанії - виробництво повнопривідних автомобілів у класі SUV (sports utility vehicles) і RV (recreational vehicles).

Компанія заснована в 1954 році. Більш 4-х десятків років спеціалізувалася на виробництві комерційної техніки: вантажних автомобілів, фургонів, автобусів, спецтехніки (в т.ч. міксерів і автомобілів для пожежогасіння).

Корпорація «АЇС» в лютому 2007 року підписала взаємовигідну довгострокову угоду про імпорт до України корейських позашляховиків компанії Ssangyong Motor. Складанням автомобілів корейської компанії в Україні займається Кременчуцький автоскладальний завод, що входить у Корпорацію ”АЇС”.