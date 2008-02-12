Розпочалася акредитація на візит Тимошенко

Харків. 12 лютого. УНІАН. Прес-служба Харківської облдержадміністрації розпочала акредитацію представників ЗМІ на висвітлення робочої поїздки до області прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Візит планується 15 лютого. Акредитуватися можна за телефоном 700-17-49 до 13.00 14 лютого.

Після зазначеного часу ніякі доповнення та зміни у списках акредитованих представників ЗМІ будуть неможливі, попереджає прес-служба ОДА.