Розпочалася акредитація на візит Тимошенко
00:04, 12 лютого 2008Харьків
0 0
Акредитація завершується 14.02 о 13.00
Харків. 12 лютого. УНІАН. Прес-служба Харківської облдержадміністрації розпочала акредитацію представників ЗМІ на висвітлення робочої поїздки до області прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Візит планується 15 лютого. Акредитуватися можна за телефоном 700-17-49 до 13.00 14 лютого.
Після зазначеного часу ніякі доповнення та зміни у списках акредитованих представників ЗМІ будуть неможливі, попереджає прес-служба ОДА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter