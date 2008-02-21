Про голодування заявили вже 140 машиністів

Харків. 21 лютого. УНІАН. Про свою участь в акції голодування на середину дня заявили близько 140 машиністів Харківського метрополітену.

Про це повідомив на прес-конференції відсторонений від роботи машиніст з 20-річним стажем, член ініціативної групи «Наше місто» Віктор ЧИЖОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЧИЖОВА, останніми днями, коли усунутий від роботи начальник С.МУСЄЄВ з незрозумілих причин знову приступив до керівництва, склалася ситуація, коли все раніше досягнуте голодуючими, начебто відміняється.

«Була створена комісія з урегулювання ситуації, а тепер виходить, що МУСЄЄВ все це відмінив, тобто всі наші вимоги відкинуті назад», - сказав В.ЧИЖОВ і додав: «Машиністи, не бачачи виходу, виявили бажання приєднатися до цієї акції, і на середину дня їх уже близько ста сорока». Водночас, сказав він, щоб метрополітен продовжував працювати, «ми будемо наполягати, що машиністи повернулися додому».

За словами В.ЧИЖОВА, учасники акції так само вимагають звільнення С.МУСЄЄВА та поновлення на роботі 21 звільненого машиніста, і далі буде більш рішуча і триваліша їхня боротьба машиністів за свої права.

Водночас виконуючий обов’язки начальника метрополітену Геннадій БРОНШПАК заявив, що С.МУСЄЄВ відмінив усі його накази й рішення, «всі телефони в кабінеті відключені», і робота з управління підприємством повністю блокується.

Голодування машиністів, за його словами, це не просто акція, а «логічні дії людей щодо захисту своїх прав, це просто вибух».