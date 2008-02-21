Броншпак звинувачує Мусєєва у блокуванні його роботи

Харків. 21 лютого. УНІАН. "Моя робота в харківському метрополітені всіляко блокується", - заявив 21 лютого в прес-центрі "Майдан Свободи" в.о. начальника ДП "Харківський метрополітен" Геннадій Броншпак.

Він повідомив, що начальник метрополітену Сергій Мусєєв відмінив всі його накази і розпорядження, а також заборонив своїм заступникам йому підкорятися. За словами Г.Броншпака, С.Мусєєв намагається дестабілізувати ситуацію у харківському метрополітені, а відповідальність за роботу підприємства покладена на в.о. начальника. Г.Броншпак повідомив про це СБУ, МВС і Генпрокуратурі. "Я зацікавлений у виході з кризової ситуації законними методами", - зазначив він.

Г.Броншпак також повідомив, що він був змушений тимчасово заблокувати роботу офіційного сайту харківського метрополітену, оскільки управління ним вийшло з-під контролю. Г.Броншпак додав, що одним із засновників компанії "Імперіал-дизайн", яка займається обслуговуванням цього сайту, є син С.Мусєєва Максим.