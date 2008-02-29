3 березня - позачергова сесія міськради

Харків. 29 лютого. УНІАН. Третього березня відбудеться позачергова сесія міськради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував на позаплановій прес-конференції міської голова Михайло ДОБКІН.

За його інформацією, він підпише розпорядження про те, що в понеділок, 3 березня, буде скликана позачергова сесія Харківської міської ради. На неї будуть запрошені представники прокуратури і міліції для того, щоб з`ясувати, чому відбулася спроба зірвати проведення Першого відкритого публічного земельного аукціону в Харкові.

«Головне, що ті комерційні структури, які прийшли на аукціон, вони не будуть збиті невизначеністю того, що буде далі, які будуть правові наслідки. Але як ми бачимо, ніхто зал торгів не покинув, за інформацією, що є у мене, всі продовжують бути присутні в залі. Вони вірять, що підсумки цього аукціону будуть остаточно затверджені рішенням сесії міської ради, і той, хто сьогодні придбає земельну ділянку, одержить на нього дійсно законне право», - сказав М.ДОБКІН.