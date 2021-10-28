Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві чоловік через помсту обстріляв та підпалив автівку знайомого.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Академіка Навашина. Ніхто не постраждав.

За попередніми даними, Skoda загорілася внаслідок підпалу легкозаймистою речовиною. На лобовому склі поліцейські виявили 10 отворів, ймовірно, від куль.

Читайте такожУ Києві вчитель відніс до ломбарду 19 шкільних ноутбуківВони встановили причетність до скоєння злочину 40-річного киянина. Чоловік розповів, що мав тривалий конфлікт зі знайомим, тож вирішив йому помститись – спочатку підпалив авто, а потім обстріляв лобове скло.

У нього вдома знайшли два предмети, схожі на пістолети, 429 набоїв різного калібру, мобільні телефони та флеш-накопичувачі.

Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Після проведення експертних досліджень можлива додаткова кваліфікація за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області чоловік ходив по двору з гранатою без чеки й приставляв до своєї голови пістолет.

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Автор: Людмила Жерновська