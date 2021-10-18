Чоловік ходив по двору з гранатою без чеки, і приставивши до голови пістолет.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом самогубства чоловіка, який підірвав себе гранатою.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні вночі до правоохоронних органів надійшов виклик мешканця села Усатове, який погрожував вчинити самогубство.

Чоловік ходив по двору з пістолетом - в одній руці, і гранатою - в іншій. Він ходив по двору з гранатою без чеки, і приставляв до своєї голови пістолет, попереджаючи, що вб'є себе. При цьому, чоловік поводився неадекватно, кричав, що життя його скінчене, що "все погано".

На місце події оперативно прибули представники різних підрозділів поліції на чолі з начальником регіонального главку Нацполіції Миколою Семенишиним, який особисто просив 62-річного чоловіка не робити необдуманих кроків. Зокрема, наскільки було можливо, наблизився до нього, і запропонував передати йому в руки хоча б гранату, але пенсіонер відмовився. На обіцянки Семенишина надати йому всю необхідну допомогу він також не реагував. В цілому, переговори з чоловіком велися понад 3 години.

Читайте такожВ Одесі жінка тяжко поранила ножем ревнивого чоловіка"Багатогодинні переговори і спроби правоохоронців запобігти біді результату не дали. Пояснюючи свої дії проблемами в житті, чоловік підпалив свій будинок, а потім і сам загинув від вибуху гранати, яку привів у дію в палаючому житлі", - розповіли в управлінні.

Надалі, під час невідкладного обшуку в домоволодінні загиблого працівники поліції виявили два пістолети, заряджену патронами автоматичну зброю та залишки гранати РГД-5. Все це, а також тіло загиблого направили на експертизу. Наразі походження зброї та боєприпасів встановлюється.

Слідчі кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України: П.5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою "самогубство") та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області чоловік після сварки підпалив автобус і вантажівку односельця.

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Автор: Лариса Козова