Молодик перебуває у лікарні, за скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

У Києві 27-річний молодик вбив власну матір та викинувся з вікна.

Як повідомили у Відділі комунікації столичної поліції, правоохоронцям надійшло повідомлення, що на вулиці Академіка Корольова чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

Прибулі на місце поліцейські виявили у квартирі на п’ятому поверсі, звідки вистрибнув хлопець, тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

У ході першочергових слідчих дій було з’ясовано, що напередодні син вимагав у матері гроші на особисті потреби. Отримавши відмову, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою та стільцем, уламки яких було вилучено у якості речових доказів. Зрозумівши, що 65-річна мати мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

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Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Як зазначається, наразі підозрюваний перебуває у медичному закладі, його стан стабільний. Згодом буде проведено судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність фігуранта.

Раніше повідомлялося, що в перші дні нового року на Львівщині чоловік зарізав батька, а на Хмельниччині вітчим до смерті забив пасинка.

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