Близько сотні киян сьогодні, 27 січня, прийшли до Київського господарського суду з вимогою скасувати рішення міської влади про позбавлення Церкви "Християнська Надія" земельної ділянки за адресою вул. Жмаченка, 20. Незаконне рішення, вважають вони, утискає права віруючих на збори та призведе до закриття соціальних програм церкви з реабілітації дітей-інвалідів, допомоги наркозалежним і безпритульним.

Рішення Київради від 24 вересня минулого року про розірвання договору оренди землі з Євангельською Церквою "Християнська Надія" було ухвалене з низкою юридичних порушень, наголошує адвокат Артем Нікітін.

"Був порушений Регламент Київської міської ради, проігноровані висновки Управління правового забезпечення. Рішення Київради суперечить земельному та містобудівному законодавству, яке чітко вказує на можливі підстави для розірвання договору оренди - використання ділянки не за цільовим призначенням або невиконання договірних зобов'язань. Жодного факту порушень надано не було", - пояснює Артем Нікітін.

Представники церковної громади доводять, що всі 15 років користування земельною ділянкою на Жмаченка, 20 вони сумлінно платили орендну плату, загалом 10 млн грн, розвивали соціальні проекти, займалися благодійно роботою.

Пастор Євангельської Церкви Валерій Решетинський додає, що при громаді діє відомий на всю країну Соціальний центр "Варнава", який допомагає дітям-інвалідам, неблагополучним родинам, наркозалежним і безпритульним.

"Ми створили перший в Україні проект реабілітації бездомних дітей. Першу в Україні благодійну мобільну медичну клініку, яка дозволила надавати безкоштовну медичну допомогу дітям. "Варнава" створив спеціалізовані реабілітаційні центри для дітей з обмеженими можливостями - з проблемами зору та слуху, синдромом Дауна, ДЦП, аутистів. На даний час реабілітацію у нас проходять близько 300 осіб. Паралельно при “Варнава” функціонують молодіжні та дитячі творчі центри, літні табори та багато іншого", - пояснює пастор Валері Решетинський.

Жителька мікрорайону Березняки, працівник дитсадка Тетяна Астаф'єва прийшла до Господарського суду з плакатом "Євангельська Церква допомагає дітям. Врятуйте, заради Бога!". Каже, соціальний центр "Варнава" настільки потрібний киянам, що потрапити до нього на реабілітацію можна лише в порядку черги.

"Нам із сином Валерієм треба було чекати півроку, щоб з'явилося місце у "Варнаві". І коли випала така можливість уже через три місяці - ми були щасливі! Можливо, це врятувало сину життя", - вважає Тетяна Астаф'єва.

Вірянка Євангельської Церкви жителька Троєщини Валентина Семенко додає, що в центрі "Варнава" її сину допомогли позбутися наркотичної залежності. Зараз у нього щаслива родина і власні діти.

"Хочемо розширити соціальний центр, збудувавши духовно-благодійне містечко - із сучасним реабілітаційним комплексом, садочком, школою. Сумно, що в рейдерський спосіб у церкви відбирають землю, хочуть забудувати її висотками. Життя дітей важливіше за якісь будівництва!" - наголошує Валентина Семенко.

Віруючі впевнені, що на їхню земельну ділянку накинули оком забудовники. На цьому тижні територію церкви атакували бандити-тітушки, які повалили паркан, увірвалися до пункту обігріву безпритульних. Рейдери вже поводяться на Жмаченка, 20, як нові господарі.

Рішення про позбавлення євангелістів землі настільки незграбне, додає адвокат Артем Нікітін, що не лишає їм "навіть доріжки" до церкви. А гасло про створення на цій території "парку" є лише ширмою для рейдерів, вважає він.

"Щоб там був парк, треба змінювати цільове призначення землі й вносити зміни до Генплану міста. Думаю, цю землю просто хочуть віддати під забудову, про що не раз натякали церковній громаді", - пояснює адвокат Артем Нікітін.

Пастор Валерій Решетинський каже, що Церква уже кілька років виношує плани розширення духовно-благодійного містечка - розроблений ескізний проект, отримані містобудівні умови. Вочевидь, така перспектива дратує рейдерів, які через владні органи прискіпуються до віруючих.

"Нам закидають, що вчасно не реалізували плани на використання ділянки. Але Церква - не бензозаправка і не супермаркет, щоб міряти її плановими нормами прибутку. Слід зважати на духовну і соціальну місію Церкви. Вона існує для людей, допомагає людям і розвивається серед людей для їхніх потреб. І нічим замінити в цьому Церкву неможливо", - підсумовує пастор Валерій Решетинський.

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Автор: УНІАН