Приймальниця вторсировини здійснювала реалізацію алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.

У Києві на вимогу нардепа Лесі Забуранної та місцевих мешканців Дарницькі поліцейські провели низку рейдів та притягнули до адмінвідповідальності місцеву мешканку за торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями.

На місці вилучили 36 л фальсифікату. Про це повідомив користувач Олексій Кот у Facebook-спільноті "Нова Дарниця".

Так, жителі будинку, розташованого на вулиці Привокзальній Дарницького району, поскаржились, що у розташованому поруч парку постійно розпивають спиртне, придбане у двох місцевих пунктах прийому вторсировини. А згодом, за словами мешканців, ці любителі алкоголю порушують громадський порядок.

Читайте такожШкідливе святкове меню. Що треба знати, щоб не наїстися отрути і не напитися хіміїТак, в одному із вказаних жителями будинку закладі правоохоронці задокументували факт продажу спиртних напоїв кустарного виробництва.

"На місці правоохоронці виявили та вилучили 36 л рідини з характерним запахом спирту у пластикових пляшках", - йдеться у повідомленні.

Приймальниця вторсировини пояснила поліцейським, що працює в пункті не офіційно та здійснює реалізацію алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.

На 48-річну жінку складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями й тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає сплату штрафу. Відповідні матеріали передано до суду.

Крім того, поліцейські провели профілактичну роботу щодо недопущення паління та вживання алкоголю у громадських місцях. Правопорушників притягнули до адмінвідповідальності.

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Автор: УНІАН