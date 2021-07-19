Обидва автомобілі виїхали на тротуар / фото Київ Оперативний
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та легковика. Ніхто не постраждав.
Про це повідомляється на сторінці Київ.Оперативний у Facebook.
Інцидент стався 18 липня на проспекті Науки. За словами свідків, водій автобуса залишив його на зупинці та пішов за кавою.
Однак маршрутний автобус почав рухатися й врізався у BMW, яка стояла неподалік. Обидві автівки вилетіли з дороги на тротуар, після чого автобус врізався у стовп.
Відзначається, що в результаті зіткнення автомобілів ніхто не постраждав.
фото Київ Оперативний
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