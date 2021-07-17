За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Більшість госпіталізованих потерпілих внаслідок ДТП рейсового автобуса Київ-Вроцлав у стабільному стані. Проте четверо перебувають у реанімації.

Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, до лікарень відправили 17 постраждалих.

"Потерпілі доставлені в Радивилівську та Бродівську лікарні. Медики кажуть, що стан більшості людей стабільний. Четверо з них в реанімації, двох уже прооперували", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожНеподалік Миколаєва упав вертоліт Мі-2: є загибліЯк пояснили журналістам телеканалу Суспільне у поліції, водій з’їхав у кювет через пішохода, який рухався дорогою назустріч. За даними ЗМІ, пішохода теж госпіталізували.

Двоповерховий автобус Setra прямував з Києва у напрямку міста Радивилів.

Водій автобуса, 43-річний житель Хмельницької області, за попередньою інформацією, уникав наїзду на пішохода, який рухався проїзною частиною назустріч. В салоні окрім двох водіїв перебувало орієнтовно 58 пасажирів — жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та м. Київ", – розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Що трапилось

ДТП з участю рейсового автобуса "Київ-Вроцлав" трапилась о 3:45 17 липня між селами Крупець і містом Радилів Дубенського району. На момент аварії в салоні перебували 40 пасажирів. Усі – громадяни України.

Рятувальники вивели з транспорту 10 постраждалих і за допомогою спецінструмента деблокували ще одну людину, затиснуту між сидіннями.

На місце події виїхали чотири бригади "швидких". Попередньо, до лікарень направили 16 пасажирів. Проте ЗМІ озвучують іншу кількість.

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Автор: Яна Ставська