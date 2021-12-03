Стрільцю повідомили про підозру, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

У столиці затримали чоловіка, який через неякісний ремонт прострілив киянину ногу.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці.

За словами слідчого Святошинського управління поліції Петра Руденка, на місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин, через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка.

"У ході конфлікту зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив декілька пострілів в сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому. Зловмисника, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначив він.

Читайте такожУ центрі Києва чоловік вдарив перехожого ножицями у груди (фото)Руденко додав, що у чоловіка вилучили револьвер "Флобер", який направили на експертизу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку, із застосуванням предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) та повідомили чоловікові про підозру.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі чоловіки силою виштовхали "зайвого" пасажира з салону маршрутки.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи