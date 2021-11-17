Пасажира спробували відтягнути від транспорту, бо бракувало "сидячих" місяць.

З салону міської маршрутки в Кривому Розі Дніпропетровської області група чоловіків виштовхала одного пасажира.

Про інцидент стало відомо 17 листопада.

Автори публікації у мережі пояснюють, що водій відмовився рушати з переповненим громадським транспортом. Тому інші пасажири вирішили просто виштовхати містянина, який в цей час заходив у салон.

"У Кривому Розі пасажири влаштували "зарубу" за місце у маршрутці. Зі "стоячими місцями" водій їхати відмовився. Хто сильніший, той і їде?" – йдеться у дописі в місцевій спільноті Telegram.

Як свідчать відзняті очевидцями кадри, п’ятеро агресивних чоловіків обступили пасажира і спробували його відтягнути подалі від дверцят маршрутки.

У штовханині один з чоловіків упав на асфальт, а ще одна пасажирка, яка спостерігала бійку з вікна транспорту і знімала її на відео, гучно попросила про допомогу, проте сутичку це не зупинило.

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Автор: Віолетта Орлова