Через пошкодження інженерних мереж провалилося покриття проїжджої частини.

У Києві на вулиці Володимирській частково обмежено рух через провалля на проїжджій частині.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Київ•Трафік".

Через пошкодження інженерних мереж виникло просідання основи проїжджої частини вулиці Володимирської та провал покриття.

"Ділянку огороджено. Рух на вулиці Володимирській частково обмежено", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві перейменували понад десяток вулиць: які нові назвиTelegram-канал "Київ Оперативний" опублікував відео, на якому можна побачити провалля.

"На вулиці Володимирській, 43, прямо на дорозі відкрився портал у підземелля. Майте на увазі та зважайте, що бруківка також дуже слизька!" - йдеться у повідомленні каналу.

Раніше повідомлялося, що у Києві 6 листопада загорілася будівля торгового центру "Інтервал-Плаза".

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Автор: Світлана Закелова