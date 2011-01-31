18 тонн контрабандної хурми вилучено на Львівщині

10:15, 31 січня 2011
Львів
0 0

Вартість контрабанди 41,5 тис. євро

Львів. 31 січня. УНІАН. На митному посту «Краковець» Львівської митниці в громадянина Республіки Польща вилучено понад 18 тонн хурми. Також вилучено вантажівку «ДАФ» з причепом. Загальна вартість конфіскованого майже 700 тис. грн. 

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської митниці.

Громадянин Республіки Польщі подав до митного контролю товаросупровідні документи на вантаж "хурма свіжа" вагою 17 280 кг, загальною вартістю – 27 648 євро. Під час поглибленого митного огляду було виявлено інші документи, відповідно до яких вартість товару – 39 384 євро. Після повного вивантаження та огляду товару митники встановили, що фактично у вантажному відділенні автомобіля є "хурма свіжа сорту Шарон" вагою нетто 18 223 кг та вартістю 41 548,44 євро.

За цим фактом, за ознаками ст. 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter