18 тонн контрабандної хурми вилучено на Львівщині

Львів. 31 січня. УНІАН. На митному посту «Краковець» Львівської митниці в громадянина Республіки Польща вилучено понад 18 тонн хурми. Також вилучено вантажівку «ДАФ» з причепом. Загальна вартість конфіскованого майже 700 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської митниці.

Громадянин Республіки Польщі подав до митного контролю товаросупровідні документи на вантаж "хурма свіжа" вагою 17 280 кг, загальною вартістю – 27 648 євро. Під час поглибленого митного огляду було виявлено інші документи, відповідно до яких вартість товару – 39 384 євро. Після повного вивантаження та огляду товару митники встановили, що фактично у вантажному відділенні автомобіля є "хурма свіжа сорту Шарон" вагою нетто 18 223 кг та вартістю 41 548,44 євро.

За цим фактом, за ознаками ст. 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил.