Аграрії Львівщини потребують 300 млн грн

Львів. 2 лютого. УНІАН Цього року агропромисловий комплекс Львівської області потребує близько 300 млн грн кредитних коштів. Про це під час наради із банкірами наголосив начальник Головного управління агропромислового розвитку Львівської ОДА Дмитро МОРОЗ.

Чиновник зазначив, що відповідно до державної програми підтримки будівництва великих комплексів, 50% кредиту повертатиме держава. «Йдеться про комплекси, де вирощуватимуть не менше 500 голів великої рогатої худоби, 1000 свиней, 1 млн птиці. Цього року у Львівській області за цією програмою передбачено збудувати три комплекси, наступного - п’ять», – зазначив Дмитро МОРОЗ.

Представники банківських установ зазначали, що банки мають ресурс, для того, аби проводити кредитування, але працюватимуть виключно із надійними клієнтами.

Банкіри зазначали, що банківський сектор зустрічається з труднощами у роботі з судовою гілкою влади при розгляді рішень, які пов’язані із неповерненнями кредитів. Щодо сільського господарства, то за їх словами, мешканці сіл, фермери, наразі, не знають, як юридично правильно підготовити документацію для оформлення кредиту.