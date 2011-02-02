У Львівській області з мосту впав легковик

Львів. 2 лютого. УНІАН У Львівській області легковий автомобіль з’їхав з мосту і перекинувся. Інцидент стався 1 лютого о 13.30 у селі Коросно Перемишлянського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

ДАІ встановила, що 50-річний водій автомобіля «Чері Амулет» не впоравшись з керуванням, з’їхав з моста і авто перекинулось.

Водій автомобіля в ДТП отримав тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки, забійної рани надбрівної ділянки зліва та був госпіталізований в лікарню.