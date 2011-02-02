У Львові відкрилася виставка «Секс в місті» (Фото)

Львів. 2 лютого. УНІАН. У львівській арт-галереї «Зелена канапа» відкрилася виставка живопису знакового львівського художника Юрія КOXA «Секс в місті».

На ній представлені твори, створені автором протягом десятиріч, об’єднані відповідною тематикою.

За визначенням Юрія КОХА, для нього Львів – «метафізичне явище, зі своїми мазохами, лемами, франками, стефаниками, антоничами», які у Львова були і ще будуть.

Під час відкриття виставки Юрій Кох зазначив, що «секс – настільки ж складна тема в мистецтві, наскільки й неминуча. Для когось вона «брудна», для когось «любовна», що дозволяє використовувати вишукану естетику, декаданс».

Для нього ж особисто – «це не виставка розпусти, або пуританства, двох сторін однієї медалі. Це демонстрування духу еротики у львівських провулочках, кам’яницях і парках».