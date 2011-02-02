У Львові «тимошенківці» роздавали «повістки» в прокуратуру

Львів. 2 лютого. УНІАН Активісти львівської «Батьківщини», одягнуті у форму співробітників НКВС, роздавали на вулицях Львова символічні «повістки» у прокуратуру. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛОО ВО «Батьківщина».

Серед звинувачень, які було пред’явлено перехожим, зазначено: «Ви вважаєте Степана Бандеру Героєм України», «Ви хочете дешевого газу», «Ви вимагаєте обіцяну Януковичем мінімальну пенсію 1200 грн», «Ви хочете податкових канікул для малого та середнього бізнесу», «Ви відмовляєтесь давати хабарі чиновникам».

На зворотному боці «повістки» вказано прізвища політиків, проти яких влада розпочала терор, пред’явивши абсурдні звинувачення. Це, насамперед, Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Ігор ДІДЕНКО, Олексій МАКАРЕНКО, Богдан ДАНИЛИШИН та ін.

У «Батьківщині» закликають львів’ян інформувати про будь-які випадки тиску і переслідувань з боку влади за телефоном «гарячої» лінії партії, що вказаний у «повістці».

«У такий спосіб ми вирішили привернути увагу до проблеми, яка надзвичайно сильно сьогодні хвилює суспільство – це кримінальні переслідування відомих політиків-опозиціонерів. Фактично, сьогодні будь-хто може опинитись на їхньому місці», - пояснив ідею акції голова Львівської обласної «Батьківщини» Роман ІЛИК.

За словами Романа ІЛИКА, такі акції активісти «Батьківщини» проведуть у всіх районах Львівщини.