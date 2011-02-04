З бюджету Львівщини ветеранам УПА хочуть виділити 1 млн грн

Львів. 4 лютого. УНІАН. У Львівській області на виплату адресної грошової допомоги ветеранам Української повстанської армії (УПА) з обласного бюджету планують виділити 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, також із бюджету області планують відшкодовувати кошти перевізникам за пільговий проїзд на міжміських і внутрішньообласних маршрутах та заплановані витрати на поховання учасників національно-визвольних змагань.

Такими є основні напрями майбутньої Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2011-2013 роки.

Відповідно до програми, у 2011 році з обласного бюджету планується виділити понад 2 млн грн. З них зокрема 1 млн грн - на виплату адресної грошової допомоги ветеранам УПА, 250 тис. грн - на дофінансування мікропроектів, 225 тис. грн - для підтримки громадських організацій, 50 тис. грн - на відшкодування витрат на поховання.

Зазначимо, що у бюджеті Львова на 2011 рік передбачена щомісячна доплата до пенсій ветеранам УПА у розмірі 500 грн. Додамо, що зараз у Львові проживає близько 590 ветеранів УПА та близько 60 вдів ветеранів УПА.