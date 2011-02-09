Підприємець попався на фінансових махінаціях

10:13, 09 лютого 2011
Львів
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Ув’язнено на 7 років

Львів. 9 лютого. УНІАН. За фінансові махінації підприємця із Львова засуджено до 7 років ув’язнення. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Як встановлено досудовим слідством та підтверджено судом чоловік в лютому 2004 року придбав у попереднього засновника пакет документів приватного підприємства ,,Д”, що припиняло свою діяльність та  перереєстрував підприємство у відповідних органах влади, видавши наказ про своє призначення директором.

За словами начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Львівській області Михайла Шукоста, зловживаючи службовим становищем, засуджений протягом лютого-березня 2004 року виготовив та видав ряд фіктивних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів, ніби то укладених з ТОВ ,,А’’ , яке зареєстроване в Київській області, про отримання і зберігання електромагнітних лічильників та манометрів тиску води, податкові і видаткові накладні до договорів та актів, відповідне доручення на умовне їх придбання від ТОВ "А".

У подальшому для безпідставного отримання бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи та фіктивні документи, що формували податкову звітність ПП ,,Д’’.
Разом з тим, засуджений будучи директором ПП ,,Л.’’, з метою отримання кредиту для підприємства в сумі 300 тис. грн., надав завідомо неправдиву інформацію – фіктивний договір.
Отримавши кредитні кошти підприємець перерахував їх на розрахунковий рахунок ПП ,,С’’, засновником та директором якого був він сам, як повернення фінансової допомоги, тобто вчинив фінансову операцію з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало їх легалізації шляхом надання банку завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту.

Оцінивши зібрані по справі докази, суд підтвердив кваліфікацію дій засудженого М. за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 (замах на розкрадання коштів в особливо великих розмірах), ч.1 ст.209 (легалізація коштів здобутих злочинним шляхом), ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України та визнав його винним у вчиненні наведених злочинів.

Вироком суду М. засуджений до семи років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю  строком на три роки, з конфіскацією належного йому майна, без застосування штрафу.

Ухвалою Апеляційного суду Львівської області такий вирок Франківського районного суду м. Львова залишено без змін.

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