Торік на Львівщині створено 41,4 тис. нових робочих місць

Львів. 9 лютого. УНІАН. У 2010 році на Львівщині було створено 41,4 тис. нових робочих місць. Про це сьогодні було повідомлено під час засідання колегії Львівської ОДА.

Доповідаючи щодо створення нових робочих місць в області, начальник Головного управління праці та соцзахисту ЛОДА Василь Мартиняк зазначив, що найбільше нових робочих місць, крім Львова, створено у Дрогобичі (1 705 робочих місць), Стрию (1 053), Червонограді (1 034).

У Городоцькому районі створено 1 146 робочих місць, Жовківському - 1104, Золочівському – 1 000, Пустомитівському - 1531, Радехівському – 1442, у Яворівському – 1 969 робочих місць.

Як прозвучало під час засідання колегії, у Львові в минулому році було створено найбільше робочих місць на таких підприємствах: ТЗОВ «Мед - сервіс Львів» (159), ТЗОВ «Титан-груп» (296), ТЗОВ «Торгова мережа "Барвінок» (384); у місті Новий Розділ - ТзОВ «ОДВ електрик» (161).

На підприємствах Бродівського району – «Бродівське лісове господарство» (42 робочих місця), у Городоцькому районі - ТОВ «Бадер Україна (226), у Перемишлянському районі - ТзОВ «Електроконтакт Україна» (50), у Сокальському районі - ТзОВ «Авто лайн» (58), у Пустомитівському районі - ТзОВ «Корпорація КРТ» (обробна промисловість – 48 робочих місць), у м. Дрогобичі на ТзОВ «Універсальна бурова техніка» було створено 34 робочих місця.

Як поінформував Василь Мартиняк, всього впродовж 2010 року було працевлаштовано 299 інвалідів (при завданні 250), а у сільській місцевості створено 4 867 нових робочих місць.