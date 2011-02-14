Львівщина відзначатиме річницю виводу військ з Афганістану

Львів. 14 лютого. УНІАН. Львівська область завтра відзначатиме 22-річчя виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема заплановано, що об 11.00 розпочнеться урочиста хода учасників бойових дій на території інших держав та керівництва області по маршруту: пл.Петрушевича, вул. Саксаганського, просп. Шевченка, просп. Свободи просп. Чорновола до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані 1979-1989 рр» (вул. Батуринська).

Також має відбутися покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченкові та до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані 1979-1989 рр» (вул.Батуринська).

Окрім цього, біля пам’ятного знаку відбудеться панахида та урочисте віче.

Планується, що в урочистому віче візьме голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та представники військових структур та ветеранських організацій.