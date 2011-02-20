Губернатор привітав із 100-літнім ювілеєм мешканку Золочівщини

Львів. 20 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича привітав зі 100-літнім ювілеєм мешканку с. Жуків Золочівського району Тетяну Бурбан. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.





100 років Т.Бурбан виповнилось 18 лютого. «Від щирого серця вітаємо Вас із ювілеєм. Вклоняюся Вашому нелегкому життєвому шляху, мудрості, оптимізму, працелюбності. Доля Ваша не була легкою, Ви самі виростили, після смерті чоловіка, чотирьох дітей, ціле життя наполегливо працювали. В Україні ще немає нагороди для людей, яким виповнилось 100 років. Проте, впевнений, що найкращою нагородою є Ваші діти, внуки, правнуки та праправнуки», – наголосив голова ЛОДА.





Голова Львівської ОДА М. Цимбалюк подарував ювілярці телевізор.