Офіційний курс валют на 24 лютого

Дані Нацбанку

Львів. 24 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 793.2700 (на 23 лютого –793.7800). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1089.2390 (на 23 лютого – 1084.8591) 10 RUR – 2.7087 (на 23 лютого – 2.7105) 100 PLN – 275.1785 (на 23 лютого – 273.5744).

Усі курси валют на 24 лютого 2011 року.

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