Офіційний курс валют на 24 лютого
09:00, 24 лютого 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 24 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 793.2700 (на 23 лютого –793.7800). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1089.2390 (на 23 лютого – 1084.8591)
10 RUR – 2.7087 (на 23 лютого – 2.7105)
100 PLN – 275.1785 (на 23 лютого – 273.5744).
Усі курси валют на 24 лютого 2011 року.
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