Фонд «Схід-Захід разом» видасть серію книг про Дрогобич

13:45, 24 лютого 2011
Львів
3 0

Зустріч губернатора із В.Зубановим

Львів. 24 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 24 лютого зустрівся з народним депутатом України, президентом Благодійного фонду «Схід-Захід разом» Володимиром Зубановим. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Під час зустрічі В.Зубанов розповів голові ОДА про проект, який було започатковано у 2007 році з метою формування у людей розуміння величі нашого народу, історії, почуття патріотизму і гордості за нашу історичну Батьківщину – «Україна: Історія великого народу».

Проект реалізовується за кількома напрямками. Друк книжок – «Історія України у картинах», «Україна: хронологія розвитку», «Україна – Європа: хронологія розвитку», «Україна: від Трипілля до сучасності», «Україна і світ», антологія української поезії. У музичному напрямку це постановка балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Шевченка на тему заснування міста Києва під назвою «Володар Борисфену». 8-9 квітня театр виступатиме з балетом на сцені Львівського Національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Також під час зустрічі було обговорено питання видання серії книжок про міста Львівщини, зокрема, Дрогобич.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter