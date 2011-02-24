Фонд «Схід-Захід разом» видасть серію книг про Дрогобич

Львів. 24 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 24 лютого зустрівся з народним депутатом України, президентом Благодійного фонду «Схід-Захід разом» Володимиром Зубановим. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Під час зустрічі В.Зубанов розповів голові ОДА про проект, який було започатковано у 2007 році з метою формування у людей розуміння величі нашого народу, історії, почуття патріотизму і гордості за нашу історичну Батьківщину – «Україна: Історія великого народу».

Проект реалізовується за кількома напрямками. Друк книжок – «Історія України у картинах», «Україна: хронологія розвитку», «Україна – Європа: хронологія розвитку», «Україна: від Трипілля до сучасності», «Україна і світ», антологія української поезії. У музичному напрямку це постановка балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Шевченка на тему заснування міста Києва під назвою «Володар Борисфену». 8-9 квітня театр виступатиме з балетом на сцені Львівського Національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Також під час зустрічі було обговорено питання видання серії книжок про міста Львівщини, зокрема, Дрогобич.