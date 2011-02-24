У Європі оцінили роботу української влади на чотири з плюсом

Київ. 24 лютого. УНІАН. Робота української влади в минулому році гідна оцінки в чотири з плюсом за п`ятибальною шкалою. Про це в ході сьогоднішньої прес-конференції повідомив депутат Європарламенту, екс-віце-президент Європарламенту, член комісії з питань співробітництва ЄС - Україна Марек Сівец, пише UBR.

За його словами, оцінка дуже проста."Якщо ви отримуєте двійку, ви не можете перейти в наступний клас, якщо ви - геній, то отримуєте шістку. За минулий рік, в моїх очах, Україна отримує четвірку з плюсом. Цього достатньо для переходу в наступний клас, проте ще багато має бути зроблено", - сказав він.

За його словами, є кілька факторів, що сприяють хорошій оцінці роботи української влади. "Перше - влада в Україні виглядає консолідованою і прогнозованою. Друге - ми поважаємо всі заяви і конкретні кроки щодо євроінтеграції України. І третє - результати в економічній політиці виглядають позитивними ", - заявив Марек Сівец.

При цьому, він відзначив, що серйозні реформи в будь-якій країні мають свої передумови. "По-перше, вони завжди непопулярні, по-друге, їх не можна відкласти", - вважає політик.

У будь-якому випадку, за його словами, наміри діючої влади в Україні проводити реформи - гідні поваги. "Ми вважаємо ці наміри успіхом, оскільки це не легко для будь-якого прем`єра і президента", - підкреслив Сівец.