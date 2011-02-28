Львівщина може отримати $100 млн для видобутку газу

Львів. 28 лютого. УНІАН. У Львівській області розробляють плани видобутку сланцевого газу. Про це у інтерв’ю для телепрограми «Підсумки тижня» на «Першому Національному» 27 лютого розповів голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк зазначив, що Кабмін вже погодив проект видобутку сланцевого газу у Львівській області. Нещодавно уряди України і Сполучених Штатів підписали у Вашингтоні меморандум про співпрацю у галузі розвідки родовищ. «Стосовно Львівщини йдеться про поклади об’ємом близько 100 мільярдів кубометрів, які зосереджені у 9 районах області. Для запуску масштабного проекту видобутку сланцевого газу спершу депутати Львівської обласної ради повинні затвердити відповідну програму. Відразу після того Львівщина може розраховувати на 100 мільйонів доларів США інвестицій на геолого-пошукові роботи, які триватимуть 2-3 роки», – зазначив голова ОДА.

За словами М.Цимбалюка, досвід сусідньої Польщі вказує, що видобуток альтернативного природного газу, який виокремлюють зі сланцю, може суттєво знизити залежність держави від зовнішніх джерел газопостачання.

«Статистика свідчить, що у світі майже 15% газу вже нині отримують власне зі сланців», додав М.Цимбалюк.