Губернатор віддав шану пам’яті Івасюка

Львів. 4 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на Личаківському цвинтарі віддав шану геніальному композиторові Володимиру Івасюку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі губернатора, М.Цимбалюк поклав квіти до могили автора вічноживої «Червоної Рути».

Нагадаємо, 4 березня Володимиру Івасюку виповнилося б виповнитися 62 роки. В.Івасюк є одним із основоположників української естрадної музики (поп-музики). Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні.

18 травня 1979 року його тіло було знайдене повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Офіційна версія – самогубство – підлягала сумніву громадськості як 1979 року, так і тепер. Відповідно до неофіційної версії смерть В.Івасюка була вбивством, виконаним КДБ за наказом із Москви. Похорон В. Івасюка 22 травня 1979 у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади.

Архіви цієї справи, що знаходяться в Москві, дотепер ані родичам, ані працівникам музею Івасюка не відкривають, посилаючись на гриф «таємно», а можливо тому, що ще живі багато учасників тих драматичних подій. Самі ж родичі Івасюка вважають, що Володимира вбили.

26 січня 2009 року Генеральна прокуратура України поновила давно закриту кримінальну справу про смерть Володимира Івасюка.