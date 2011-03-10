На кордоні затримано контрабанду лижного інвентарю

Львів. 10 березня. УНІАН. Вчора в пункті пропуску «Краковець» Львівської митниці затримано велику партію контрабандного товару.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, згідно із товаросупровідними документами, які подав до митного контролю водій-експедитор вантажного автомобіля «DAF», товар везли на адресу отримувача в місто Тирасполь (Молдова). Під час митного огляду вантажу встановлено часткову невідповідність кількості та асортименту переміщуваного даним, зазначеним у документах.

Зокрема у товаросупровідних документах не заявлено: кріплення для сноубордів (107 шт.), змінні лінзи для окулярів гірськолижних, дошки для прасування (5 шт.), запчастини до парогенераторів (28 поліетиленових кульків), крім того, виявлено товар у кількості, що перевищує заявлену в товаросупровідних документах, зокрема парогенераторів більше на 5 шт., чобіт для сноуборду – на 17 пар, окулярів гірськолижних – на 104, дитячих футболок – на 3 200 шт., жіночих спортивних штанів – на 75 шт., жіночих пуловерів – на 42 шт., чоловічих светрів – на 641 шт.

Українець намагався приховати від митного контролю товар, тобто не заявив за встановленою формою точних відомостей щодо кількості та асортименту переміщуваного.

За цим фактом, за ознаками статті 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар, вартість якого, за попередніми даними, становить сотні тисяч гривень, вилучено.