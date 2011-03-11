На Львівщині для інвесторів створять експертно-аналітичну групу

Львів. 11 березня. УНІАН. У Львівській ОДА буде створено експертно-аналітичну групу, яка допомагатиме інвесторам у вирішенні проблемних питань. Таке рішення було прийнято під час засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів у Львівській ОДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, до складу групи увійдуть представники ОДА, контролюючих органів, юристи, депутати Львівської обласної ради.

Під час засідання Ради було також розглянуто питання подолання правових бар’єрів на шляху залучення інвестицій.

Зокрема, у частині земельно-правових, корпоративних відносин, діяльності судової гілки влади.