На Львівщині в річницю народження Кобзаря викрали його бюст
19:44, 11 березня 2011Львів
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З парку Суховільської школи
Львівська область. 11 березня. УНІАН. 9 березня у Городоцькому районі Львівщини, в річницю народження Тараса Шевченка, було викрадено його бюст встановлений у парку Суховільської школи. Про це повідомило УНІАН джерело у Городоцькому райвідділі міліції.
Як повідомив правоохоронцям директор ЗОШ у с. Суховоля, бюст з території парку Суховільської школи було викрадено вночі 9 березня.
Сума завданих збитків і особи зловмисників – встановлюються.
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