На Львівщині в річницю народження Кобзаря викрали його бюст

Львівська область. 11 березня. УНІАН. 9 березня у Городоцькому районі Львівщини, в річницю народження Тараса Шевченка, було викрадено його бюст встановлений у парку Суховільської школи. Про це повідомило УНІАН джерело у Городоцькому райвідділі міліції.

Як повідомив правоохоронцям директор ЗОШ у с. Суховоля, бюст з території парку Суховільської школи було викрадено вночі 9 березня.

Сума завданих збитків і особи зловмисників – встановлюються.