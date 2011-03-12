Жінка під час сварки зарізала чоловіка

Львів. 12 березня. УНІАН. У Львівській області під час побутової сварки жінка зарізала свого чоловіка. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що в одному із сіл Бродівського району під час побутової сварки зі своїм чоловіком 34-річна місцева жителька, схопила зі столу кухонний ніж, яким умисно нанесла удар в ділянку грудей.

Від отриманого ножового поранення 37-річний чоловік в приміщенні лікарні помер.

Ведеться слідство.