Жінка під час сварки зарізала чоловіка
13:05, 12 березня 2011Львів
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Потерпілий помер в лікарні
Львів. 12 березня. УНІАН. У Львівській області під час побутової сварки жінка зарізала свого чоловіка. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Встановлено, що в одному із сіл Бродівського району під час побутової сварки зі своїм чоловіком 34-річна місцева жителька, схопила зі столу кухонний ніж, яким умисно нанесла удар в ділянку грудей.
Від отриманого ножового поранення 37-річний чоловік в приміщенні лікарні помер.
Ведеться слідство.
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