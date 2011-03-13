У львівському готелі затримали групу повій

10:40, 13 березня 2011
Львів
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Знайомилися з клієнтами через інтернет

 Львів. 13 березня. УНІАН. У Львові працівники спецпідрозділу міліції по боротьбі зі злочинами пов‘язаними з торгівлею людьми, у готелі «Бумеранг», що на вулиці Рудненській, затримали групу дівчат, «які надавали платні сексуальні послуги чоловікам».

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, знайомилися дівчата з клієнтами  за допомогою розміщення анкети в інтернеті в якій повідомлялося про надання платних послуг чоловікам та власний номер мобільного телефону.

Затримали правоохоронці і сутенера дівчат, яким виявився раніше судимий 27-річний львів‘янин.

 

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